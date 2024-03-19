5 yıl önceki ‘ücretsiz otopark’ sözü unutuldu! İstanbul’da otopark sorunu neden çözülmedi?

Mega kentte yaşayanların "ömründen çalan" trafik kadar yıpratan, bir de park yeri bulma sorunu var. İstanbul genelinde yaşanan, özellikle bazı semtlerde kangren haline dönüşmüş otopark sorunu mega kentte sürücüleri zor durumda bırakıyor.

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