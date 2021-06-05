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5 Haziran vaka tablosu! İşte vaka ve ölüm tablosunda son durum

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Giriş: 05.06.2021 19:41
Güncelleme:05.06.2021 19:44
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 5 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
5 Haziran vaka tablosu! İşte vaka ve ölüm tablosunda son durum
5 Haziran vaka tablosu! İşte vaka ve ölüm tablosunda son durum
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