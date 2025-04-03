03 Nisan 2025, Perşembe
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5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde 583 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken, 959 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinin yoğun şekilde devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin ceza yazmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.