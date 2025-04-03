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5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti

5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 21:52
Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde 583 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken, 959 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinin yoğun şekilde devam edeceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin ceza yazmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.
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5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
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