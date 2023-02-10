5. günde gelen mucizeler! 16 yaşındaki Alper... Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike... İşte kurtarılma anları

Can kaybı 18 bin 342’ye yükseldi. Asrın felaketinde 74 bin 242 yaralı var, 6 bin 444 bina yıkıldı. Mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. 16 yaşındaki Alper enkazdan sağ olarak çıkarıldı.​ Canan Şalkın ve 11 yaşındaki kızı Melike 101. saatte kurtarıldı.

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