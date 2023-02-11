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5 aylık bebek 134 saat sonra mucize şekilde kurtarıldı!

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Giriş: 11.02.2023 23:04
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üst üste mucizelerin yaşandığı bölgede enkaz altındaki 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...
5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize
5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize
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