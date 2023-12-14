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49 ilde Narkogüç Operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 08:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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