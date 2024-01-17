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4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 17.01.2024 13:31
Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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