4 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Vakalar zirve yaptı: Bakan Fahrettin Koca: Ciddiyetle...

Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 4 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? Yeni tabloda vakalar zirve yaptı. Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşları uyardı. İşte son dakika haberimizin detayları...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

(4 OCAK 2021 KOVİD-19 TABLOSU...) Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.

Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

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