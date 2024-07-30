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4 kişinin öldüğü kaza anı! Hafif ticari araç düğünden çıkanlara çarpmıştı

4 kişinin öldüğü kaza anı! Hafif ticari araç düğünden çıkanlara çarpmıştı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.07.2024 11:09
Batman'da meydana gelen kazada ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hafif ticari araç, düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmış olayda ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.
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