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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 14:17
Son dakika deprem haberi... Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürerken kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber ekibi Hatay Serinyol'da 4 yaşındaki Ata Taner'in enkazdan çıkarılmasını görüntüledi. İşte o anlar...

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