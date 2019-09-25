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25.09.2019

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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