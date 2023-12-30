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31 Aralık akşamı alınacak tedbirler! Valilik açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 16:17
İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılda alınacak tedbirlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 55 bin 556 personelin görev yapacağını söyleyen Vali Gül, "Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek." dedi.
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