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31 Ağustos'ta okulla açılıyor? A Haber okullarda alınan koronavirüs önlemlerini görüntüledi

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Giriş: 27.07.2020 15:01
Güncelleme:27.07.2020 15:09
Türkiye'de 225 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında tatil edilen ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos itibariyle yeniden eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu kapsamda . Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okullarda virüs tedbirlerini en üst seviyede uygulamak için protokol imzaladı. Öğrenciler ve öğretmenler için hijyen kılavuzu hazırlandı. Peki okullarda koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak? Sınıfllarda oturma düzeni nasıl olacak? Hijyen kuralları nasıl olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkyuş canlı yayında Ankara'da koronavirüs tedbirleri alınmış örnek bir okulu sizler için gezdi.
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