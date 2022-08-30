30 Ağustos 2022, Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı
Bugün 30 Ağustos! Büyük Taarruz Ve Büyük Zafer'in 100'üncü yılı. Her şey bitti derken. Yeniden ayağa kalkıp destan yazılan bir dirilişin yıl dönümü. Büyük Taarruz’un kesin zaferle sonuçlandığı Kütahya’dan A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.