02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama! DMM: iddialar asılsızdır, dezenformasyondur
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama! DMM: iddialar asılsızdır, dezenformasyondur

"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama! DMM: iddialar asılsızdır, dezenformasyondur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 14:34
Başkan Erdoğan'ın Çin'deki temasları üzerinden ortaya atılan "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. İddiaların asılsız ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı, "Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma yapılmamıştır." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama! DMM: iddialar asılsızdır, dezenformasyondur
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü önemli mesajlar
CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı
"CHP yargıyı etkilemekten kaçınmalı"
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
MİT’ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
MİT'ten siber dolandırıcılık çetesine operasyon!
3 milyon Uygur getiriliyor haberine yalanlama!
"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama!
Kurultay davasına geri sayım!
Kurultay davasına geri sayım!
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok
"Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok"
Emine Erdoğan Çin’de lider eşleriyle buluştu!
Emine Erdoğan Çin'de lider eşleriyle buluştu!
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Daha Fazla Video Göster