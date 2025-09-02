02 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
"3 milyon Uygur getiriliyor" haberine yalanlama! DMM: iddialar asılsızdır, dezenformasyondur
Başkan Erdoğan'ın Çin'deki temasları üzerinden ortaya atılan "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. İddiaların asılsız ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı, "Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma yapılmamıştır." denildi.