15 Kasım 2021, Pazartesi
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3 İsrailli Başkan Erdoğan’ın konutunu görüntülemişlerdi! O fotoğrafları anlık paylaşmışlar
İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrail uyruklu 3 kişi, siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İsrailli çiftin çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardığı tespit edildi.