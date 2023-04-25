25 Nisan 2023, Salı
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3 bin 500 engelli öğretmen atama töreni! Müjdeyi böyle duyurdu: Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi de atayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen 3 bin 500 engelli öğretmen ataması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "4.300 öğretmenimiz başvurmuştu 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi de atayacağız" diyerek müjdeyi duyurdu.