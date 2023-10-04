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2'nci teröristin de kimliği belli oldu

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 08:49
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü girişine saldırı girişiminde bulunan ve engellenerek öldürülen 2. teröristin kimliği hakkında açıklama yaptı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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