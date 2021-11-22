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28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak! Yargılama bugün başlayacak
28 ŞUBAT'TA NELER OLDU?
1996
Necmettin Erbakan başbakanlığında Refah ve Doğruyol koalisyonunda 54. Hükümet kuruldu.
Hükümet kısa süre sonra rejim tehlikesi ve irtica iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
1997 31 Ocak
RP'li Sincan Belediyesi'nce Kudüs gecesi programı düzenlendi.
4 Şubat
15 tank ve 20 zırhlı araç Sincan'dan geçerek tatbikat alanına gitti.
Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız görevden uzaklaştırıldı.
Yıldız ve 9 arkadaşı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklandı.
21 Şubat
Genelkurmay 2. Başkanı orgeneral Çevik Bir, "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." açıklaması yaptı.
28 Şubat
Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında MGK toplandı.
8 saat 45 dakika süren MGK sonrası 4 maddelik bildiri yayımlandı.
18 Haziran
Erbakan görevini Çiller'e devretmek üzere başbakanlıktan istifa etti.
Ancak Demirel, hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi.
30 Haziran
ANAP-DSF ve DTP ortaklığıyla 55. Hükümet kuruldu.
16 Ocak 1998
Refah partisi kapatıldı.
Necmettin Erbakan'a 5 yıl siyaset yasağı getirildi.