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28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak! Yargılama bugün başlayacak

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 10:21
Güncelleme:22.11.2021 10:23
Yargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin 4 sanık hakkında verilen kararı bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetti. Bugün yeniden başlayan davanın sanıkları arasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya da yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

28 ŞUBAT'TA NELER OLDU?

1996

Necmettin Erbakan başbakanlığında Refah ve Doğruyol koalisyonunda 54. Hükümet kuruldu.

Hükümet kısa süre sonra rejim tehlikesi ve irtica iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

1997 31 Ocak

RP'li Sincan Belediyesi'nce Kudüs gecesi programı düzenlendi.

4 Şubat

15 tank ve 20 zırhlı araç Sincan'dan geçerek tatbikat alanına gitti.

Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız görevden uzaklaştırıldı.

Yıldız ve 9 arkadaşı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklandı.

21 Şubat

Genelkurmay 2. Başkanı orgeneral Çevik Bir, "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." açıklaması yaptı.

28 Şubat

Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında MGK toplandı.

8 saat 45 dakika süren MGK sonrası 4 maddelik bildiri yayımlandı.

18 Haziran

Erbakan görevini Çiller'e devretmek üzere başbakanlıktan istifa etti.

Ancak Demirel, hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi.

30 Haziran

ANAP-DSF ve DTP ortaklığıyla 55. Hükümet kuruldu.

16 Ocak 1998

Refah partisi kapatıldı.

Necmettin Erbakan'a 5 yıl siyaset yasağı getirildi.

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