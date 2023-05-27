27 Mayıs 2023, Cumartesi
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27 Mayıs darbesinin 63. yılı! Adnan Menderes ve 2 bakanı neden idam edildi? | ANALİZ
Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yıl dönümü... Halkın iradesiyle seçilen Başbakan Adnan Menderes ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi. Peki 27 Mayıs 1960 darbesine giden süreçte neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...