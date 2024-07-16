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26 ilde sahte alkol operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

İHA
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Giriş: 16.07.2024 09:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçak ve sahte alkol operasyonları kapsamında 3 bin 626 litre kaçak / sahte alkol ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 50 şüpheli de gözaltına alındı.
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