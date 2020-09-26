Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 26 Eylül Cumartesi gününe ait yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca veriler sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı. Bakan Koca yayınladığı mesajında; "Bugün tespit edilen 1511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 102 bin 9 covid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede "Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde" dedi.