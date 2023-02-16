16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 258 saat sonra yeni mucize: Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi enkazından sağ çıkarıldı

258 saat sonra yeni mucize: Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi enkazından sağ çıkarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2023 22:20
Kahramanmaraş depreminin üzerinden 258 saat geçmesine rağmen bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında günlerdir mahsur kalan 42 yaşındaki Neslihan Kılıç isimli kadın, kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşarken, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peki, Neslihan Kılıç'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
258 saat sonra yeni mucize
258 saat sonra yeni mucize
Başkan Erdoğan’dan 3 kritik görüşme
Başkan Erdoğan'dan 3 kritik görüşme
Erdoğan, Aleyna’nın ailesiyle görüştü
Erdoğan, Aleyna'nın ailesiyle görüştü
Bozdağ’dan soruşturma açıklaması
Bozdağ'dan "soruşturma" açıklaması
Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk
"Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"
Kahraman hemşireler A Haber’e konuştu
Kahraman hemşireler A Haber'e konuştu
Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu
Bakanı Murat Kurum A Haber'e konuştu
İşte Aleyna’nın ilk sözleri
İşte Aleyna'nın ilk sözleri
Erdoğan ve Devlet görüşmesi başladı
Erdoğan ve Devlet görüşmesi başladı
Osmaniye’de 1371 konteyner ev kurulacak
Osmaniye'de 1371 konteyner ev kurulacak
10 ilde konut inşa süreci başladı
10 ilde konut inşa süreci başladı
NATO’dan Türkiye’ye destek ziyareti
NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti
Daha Fazla Video Göster