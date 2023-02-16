16 Şubat 2023, Perşembe
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258 saat sonra yeni mucize: Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi enkazından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş depreminin üzerinden 258 saat geçmesine rağmen bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında günlerdir mahsur kalan 42 yaşındaki Neslihan Kılıç isimli kadın, kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşarken, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peki, Neslihan Kılıç'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...