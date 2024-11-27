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25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü! Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar

25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü! Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 19:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri törenine katıldı. 25 isim Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Başkan Erdoğan'ın elinden alırken ödül töreninde renkli görüntüler de yaşandı. Hadim Bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir Başkan Erdoğan'a sahnede şiir okudu. Tulum İcracısı Remzi Bekar ise Başkan Erdoğan'a tulum çaldı. İşte detaylar...
25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü! Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar
Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar
Başkan Erdoğan’a şiir okudular! Tulum çaldılar
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