21 yılda yaşlılar için neler yapıldı? 65 yaş üstüne sunulan hizmetler neler?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzyılı vizyonunun açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlıları da unutmadı. Yaşlılar için 21 yılda neler yapıldı? 2023 seçim beyannamesinde onlar için neler yer alıyor? İşte tüm detaylar…

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