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21 yılda yaşlılar için neler yapıldı? 65 yaş üstüne sunulan hizmetler neler?

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 10:04
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzyılı vizyonunun açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlıları da unutmadı. Yaşlılar için 21 yılda neler yapıldı? 2023 seçim beyannamesinde onlar için neler yer alıyor? İşte tüm detaylar…
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