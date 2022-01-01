01 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek?
Pandemi, göç krizi, nükleer silahlanma yarışı, ABD-Çin rekabeti, hızla değişen dengeler.... 2021'de dünyayı meşgul eden pek çok farklı konu vardı. Peki bunlardan hangileri 2022'ye yön verecek? Dünyayı neler bekliyor? Uzmanlar ne söylüyor? İşte 2022'nin şifreleri...