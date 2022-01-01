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2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek?

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Giriş: 01.01.2022 11:18
Güncelleme:01.01.2022 11:26
Pandemi, göç krizi, nükleer silahlanma yarışı, ABD-Çin rekabeti, hızla değişen dengeler.... 2021'de dünyayı meşgul eden pek çok farklı konu vardı. Peki bunlardan hangileri 2022'ye yön verecek? Dünyayı neler bekliyor? Uzmanlar ne söylüyor? İşte 2022'nin şifreleri...
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