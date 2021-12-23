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2022 Emekli ve memur zammı için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama! Dolardaki düşüş sürecek mi?

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Giriş: 23.12.2021 22:59
Güncelleme:23.12.2021 23:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Nebati dolardaki düşüşün daha fazla olacağını söylerken "Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü ve o köpük gidiyor." ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca alınan yeni tedbirlerin market ve piyasa fiyatlarına ne zaman yansıyacağına yönelik tarih verdi. Bakan Nebati diğer yandan emekli ve memur zam miktalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Dolar nereye kadar düşecek? Marketteki fiyatlar ne zaman düşecek? 2022 emekl ve memur zammı...
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