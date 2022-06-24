24 Haziran 2022, Cuma
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2021 Manavgat yangını sonrası neler değişti? Yanan evlerin yerine yenileri yapıldı
Antalya Manavgat'ta geçen yıl 28 Temmuz'da orman yangını başlamış 10 gün süren yangında onlarca ailenin evi yanmıştı. Devletin yaraların sarılması için ayırdığı milyonlarca liralık ödeneklerle yanan evlerin yenileri yapıldı. Kızılay ise yardımseverlerin desteğiyle ailelerin eşya ihtiyaçlarını karşıladı.