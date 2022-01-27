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2017’deki FETÖ raporundan Sedef Kabaş çıktı! Çalınan hesabını FETÖ’cüler kurtarmış

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Giriş: 27.01.2022 10:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı. Emniyet'in 2017'deki raporunda Sedef Kabaş'ın FETÖ ile temasına yer verildi. Öyle ki Kabaş'ın sosyal medya hesabı hacklenince, bir FETÖ'cünün yardımı ile hesabını kurtardığı ortaya çıktı.
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