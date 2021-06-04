04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 20 Mart 2021'den bugüne en düşük can kaybı! İşte Türkiye'nin Covid-19 tablosu

20 Mart 2021'den bugüne en düşük can kaybı! İşte Türkiye'nin Covid-19 tablosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2021 20:21
Güncelleme:04.06.2021 20:30
Sağlık Bakanlığı, "Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu" verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 681 testte, 6 bin 169 vaka ile 552 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 94 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 976'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 681 testte 6 bin 169 vaka, 552 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 617 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, toplam ağır hasta sayısı 1183, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
20 Mart'tan bugüne en düşük vefat!
20 Mart'tan bugüne en düşük vefat!
Doğal gaz ve petrol aramalarının kilit anları! Berat Albayrak detayı...
Doğal gaz ve petrol aramalarının kilit anları! Berat Albayrak detayı...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gerilim siyasetiyle neyi amaçlıyor?
Gerilim siyasetiyle neyi amaçlıyor?
Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olacak mı?
Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olacak mı?
Kara propagandanın arkasındaki FETÖ'cülere dava
Kara propagandanın arkasındaki FETÖ'cülere dava
Gülen'in tecavüzcü yeğeni...
Gülen'in tecavüzcü yeğeni...
Denizkurdu-2021 Tatbikatı
Denizkurdu-2021 Tatbikatı
Zap ve Avaşin hava harekatıyla vuruldu
Zap ve Avaşin hava harekatıyla vuruldu
Başkan Erdoğan'dan yeni müjde açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "yeni müjde" açıklaması
Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon!
Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon!
1700 kişinin katili Bolu'da yakalandı!
1700 kişinin katili Bolu'da yakalandı!
Daha Fazla Video Göster