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20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira

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Giriş: 21.03.2021 12:48
Güncelleme:21.03.2021 13:03
Alıcıların 20 kuruşa almadığı marulun Söğüt'teki pazarlarda 50 kuruşa satıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde 4 liraya satışa sunulan marulun pazar ve marketlerde 6 liraya satıldığı bildirildi. Söğüt'te yıllarca seracılık yapan çiftçilerin, ürettikleri binlerce maruldan büyük zarar ettiği öğrenildi. İstanbul'da semt pazarlarında tanesi 4 ila 6 liraya satılan marulları alıcı çıkmadığı için satamayan çiftçiler, ürünlerini hayvanlara yem etti.
20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira
20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira
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