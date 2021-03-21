20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira

Alıcıların 20 kuruşa almadığı marulun Söğüt'teki pazarlarda 50 kuruşa satıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde 4 liraya satışa sunulan marulun pazar ve marketlerde 6 liraya satıldığı bildirildi. Söğüt'te yıllarca seracılık yapan çiftçilerin, ürettikleri binlerce maruldan büyük zarar ettiği öğrenildi. İstanbul'da semt pazarlarında tanesi 4 ila 6 liraya satılan marulları alıcı çıkmadığı için satamayan çiftçiler, ürünlerini hayvanlara yem etti.