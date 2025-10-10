10 Ekim 2025, Cuma
2 yıl sonra Gazze’de tarihi an! Dönüş başladı A Haber sınır hattında
Soykırımcı İsrail’in katliam birliklerinin geri çekilmeye başlamasından sonra binlerce Gazze’li güneyden kuzeye yürüyüşe başladı. Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktarırken canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger önemli değerlendirmelerde bulundu.