2 yıl sonra Gazze’de tarihi an! Dönüş başladı A Haber sınır hattında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 14:30
Soykırımcı İsrail’in katliam birliklerinin geri çekilmeye başlamasından sonra binlerce Gazze’li güneyden kuzeye yürüyüşe başladı. Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktarırken canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger önemli değerlendirmelerde bulundu.
