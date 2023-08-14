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2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 14.08.2023 10:10
Son dakika haberi.... ençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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