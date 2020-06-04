2 HDP’li ve 1 CHP’li ismin vekilliğinin düşmesiyle ilgili Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş’tan A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclis’inde tarihi günlerden biri yaşandı. KCK ana davasında ceza alan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile MİT TIR’ları görüntülerini vatan haini Can Dündar’a veren CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri düştü. Karar TBMM'de okundu. CHP ve HDP'li milletvekilleri sloganlar atarak, masalara vurarak karara tepki gösterirken A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

DEVLET SIRLARININ İFŞASI

Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, "Burada tabi Enis Berberoğlu ile ilgili devlet sırlarının ifşa edilmesiyle ilgili karmaşık bir hikaye vardı. Bu işin arkasında aslında CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir süreçte Enis Berberoğlu galiba ortaya çıkıp kendini feda etti. Korunması gerekiyordu milletvekili yaptılar ama sonradan bir ağır ceza aldı. Bu arada Kılıçdaroğlu "Adalet Yürüyüşü" ve benzeri bir takım atraksiyonlar yaptı." dedi.

"KIRIMIZI ÇİZGİYİ AŞANLAR.."

Ekrem Kızıltaş, "Burada yapılan işler ile Enis Berberoğlu'na senin için uğraşıyoruz mesajları verildi. HDP'li milletvekilleri ile ilgili yaşanan bir takım olaylar meydana gelince daha önce atılması gereken adımlar şimdi atıldı. İşi pervasızlık noktasına vardıranlar ve adeta orada bu ülkenin bütün kırmızı çizgileriyle oynayan insanların da bulunması can sıkıcı bir durumdu. Enis Berberoğlu özelinde devlet sırlarının ifşa edilmesi ve bunun arkasında durulması vatana ihanet diyebileceğimiz bir suçu işlemiş bir insanın TBMM çatısı altında bulunması tuhaf şeylerdi." ifadelerini kullandı.

"TUHAFLIK BELLİ ÖLÇÜDE GİDERİLMİŞ OLDU"

Kızıltaş, "Bu insanların Türkiye konusunda bizim gibi düşünmedikleri ama TBMM çatısı altında her türlü imkandan yararlandıklarını gördük. Bugün atılan ilk adımlar bu tuhaflık belli ölçüde giderilmiş oldu. CHP ve HDP'nin bağırması normal. Bu kararla çizgiyi aşanların kendilerine dokunulacağını öğrenmelerinde büyük fayda var. Burası bir devlet ve belirli sınırlar içerisinde kalmayı ve buna göre mücadele etmeyi öğrenmeleri gerekiyor." diye konuştu.