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Gazeteci Kurtuluş Tayiz'den vekilliği düşürülen 3 isim hakkında A Haber canlı yayında flaş sözler
Son dakika haberi; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun TBMM Genel Kurulu’ndaki fezlekelerinin okunmasının ardından milletvekillikleri düşürüldü. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber canlı yayınında vekilliği düşürülen 3 isim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.