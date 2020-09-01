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Merdan Yanardağ'a zor soru! "2 bin liraya iş isterken Tele 1'i nasıl kurdun?"

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Giriş: 01.09.2020 16:12
Güncelleme:01.09.2020 16:37
Tele 1 televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ ve gazeteci Cüneyt Özdemir arasında yaşanan tartışmaya, Yurt gazetesinin kurucusu Durdu Özbolat da dahil oldu. Merdan Yanardağ'ın eski patronu olan Özbolat, "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sordu. Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda da; "Benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu." demişti.

Tele 1 televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ ile eski patronu Durdu Canbolat arasında sert bir polemik yaşanıyor.

Yurt gazetesinin sahibi CHP'li Durdu Özbolat, Tele 1 televizyonunun patronu Merdan Yanardağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya üzerinden çok sert cevap verdi.

Özbolat, Yanardağ'a, "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sordu.

Merdan Yanardağ gazeteci Cüneyt Özdemir'in, "Tele 1'in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?" sorularını yöneltmesi ile yeniden gündem olmuştu.

Özdemir ile Yanardağ arasında başlayan tartışmaya Durdu Özbolat da dahil oldu.

Özbolat, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Merdan Yanardağ'a cevap verdiği tweetler paylaştı.

Durdu Özbolat, "Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; Kaynak benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın? diye sordu.

Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda da; "Benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu." demişti.

2 bin liraya iş isterken medya patronu oldu!
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