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1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmeler

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Giriş: 29.10.2020 10:05
Güncelleme:29.10.2020 10:12
Bugün Cumhuriyet'in ilanın 97. yılı… Tüm ülkede pandemi kuralları çerçevesinde kutlamalar yapılıyor. A Haber de yurdun çeşitli noktalarından bu coşkuyu ekrana taşıyor. A Haber muhabirleri sahada yaşananları aktarırken A Haber canlı yayına konuk olan tarihçi İsmail Öz’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet!
1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet!
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