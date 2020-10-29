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1923’ten günümüze miras: Cumhuriyet! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmeler
Bugün Cumhuriyet'in ilanın 97. yılı… Tüm ülkede pandemi kuralları çerçevesinde kutlamalar yapılıyor. A Haber de yurdun çeşitli noktalarından bu coşkuyu ekrana taşıyor. A Haber muhabirleri sahada yaşananları aktarırken A Haber canlı yayına konuk olan tarihçi İsmail Öz’de önemli değerlendirmelerde bulundu.