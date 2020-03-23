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23.03.2020

192 ülke 15 bin ölüm... Dünyada koronavirüs (corona virus) rakamlarında 23 Mart 2020 Pazartesi itibariyle son durum |Video

192 ülkede görülen ve şu ana kadar 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül virüste 23 Mart 2020 Pazartesi günü son rakamlar açıklandı. Yeni tip koronavirüs (corona virus) ile mücadele eden ülke sayısı 192'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bini buldu. Dünya gelinde vaka sayısı ise 350 bin sınırına ulaştı. Peki Çin, ABD, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve İran'da koronavirüs ile ilgili son rakamlar ne? A Haber ekranında canlı yayında son durum paylaşıldı.

192 ülkede görülen ve şu ana kadar 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül virüste 23 Mart 2020 Pazartesi günü son rakamlar açıklandı. Yeni tip koronavirüs (corona virus) ile mücadele eden ülke sayısı 192'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bini buldu. Dünya gelinde vaka sayısı ise 350 bin sınırına ulaştı.

Peki Çin, İtalya, İspanya ve İran'da koronavirüs ile ilgili son rakamlar ne? A Haber ekranında canlı yayında son durum paylaşıldı.

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