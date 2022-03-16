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1915 Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti ne kadar? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de duyurdu

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Giriş: 16.03.2022 22:57
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, köprü ve bağlı otoyolun maliyetinin 2 milyar 545 milyon Euro olduğunu ifade etti.
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Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti
Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti
1915 Çanakkale Köprüsü yorumu
1915 Çanakkale Köprüsü yorumu
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