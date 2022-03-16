1915 Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti ne kadar? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de duyurdu

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, köprü ve bağlı otoyolun maliyetinin 2 milyar 545 milyon Euro olduğunu ifade etti.

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