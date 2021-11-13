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1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Son tabliye montaj törenine Başkan Erdoğan da katılacak

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 09:22
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Çanakkale'ye gidiyor. Başkan Erdoğan Lapseki ve Gelibolu arasında 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj törenine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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