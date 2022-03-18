18 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
1915 Çanakkale Köprüsü nasıl kontrol edilecek?
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tarihi bir gün yaşanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü törenle açılacak. Peki bu dev eser nasıl korunacak ve nasıl kontrol edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul anlattı.