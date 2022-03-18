1915 Çanakkale Köprüsü nasıl kontrol edilecek?

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tarihi bir gün yaşanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü törenle açılacak. Peki bu dev eser nasıl korunacak ve nasıl kontrol edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul anlattı.

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