27 Ocak 2023, Cuma
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1915 Çanakkale Köprüsü! A Haber'de anlattı: Çanakkale'nin kaderi olacak! Türkiye Yüzyılı işte böyle inşa edilir
Marmara Bölgesi'nin 5. asma köprüsü, "1915 Çanakkale" 18 Mart 2022'de hizmete girdi. Dev projenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan anlattı. Turan, Bir gurur abidesi. Hamdolsun bizim dönemimize nasip oldu. Bu dev eser 4 yıl gibi bir süre içerisinde hayata geçti. Köprüden sonra bölge daha hassas değerlendiriliyor. Köprü Çanakkale’nin kaderi olacak. Malkara – Kınalı Otoyolu ile birlikte mesafe daha kısalacak. Bu eser Türkiye’nin eseri. Türkiye Yüzyılı işte böyle inşa edilir." ifadelerini kullandı.