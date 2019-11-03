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03.11.2019

17 yılda AK Parti'nin İstanbul'a kazandırdığı eserler |Video

3 Kasım 2002'de tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi 17 yıldır bu yolculuğu sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığında yola çıkan AK Parti kadroları 17 yıldır devam eden iktidar sürecinde İstanbul'a sayısız eserler kazandırdı. İşte Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da kazandırılan ve dünyanın hayranlıkla izlediği o dev projelerinden bazıları; İstanbul Havalimanı, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve asrın projesi Avrasya Tüneli... A Haber muhabirleri bu dev eserlerin bulunduğu noktalardan canlı yayınlarla bu eserlerin İstanbul için önemini anlattı.

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