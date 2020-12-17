17-25 Aralık döneminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, “FETÖ'nün 17-25 Aralık yargıda darbe girişimi nasıl önlendi?” sorusunu A Haber’de yanıtladı. Çolakkadı, soruşturmayı başlayan FETÖ’cü başsavcının nasıl engellendiğini de A Haber canlı yayınında anlattı.

17-25 Aralık yargı darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan isimlerden dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, yaşananları A Haber'de anlattı.

"OPERASYONU 17 ARALIK SABAHI ÖĞRENDİK"

Böyle bir soruşturma beklemediklerini ifade eden Çolakkadı, "Devlete yönelik belli bahanelerle dinleme yaparak bir soruşturma yapacaklarını düşünmüyorduk. Bunların gerçek yüzü, ne yaptıkları 17-25 Aralık olaylarıyla ortaya çıktı. 17 Aralık sabahı haberdar olduk." dedi.

FETÖCÜ BAŞSAVCI NASIL ENGELLENDİ?

Soruşturmayı başlatan başsavcının engellenme sürecini anlatan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, "Şimdi bir adet var şöyle; bu tür önemli soruşturmalarda, soruşturma savcıları soruşturma evresinde zaman zaman başsavcılara ya da vekillerine bilgi verilir. Bu uygulama yıllardır böyledir. Başsavcılık talimatlarında da yazılıdır. Zorunludur. O gün bu soruşturma habersiz yapılmıştır. O zaman benim ilk yaptığım iş, soruşturma savcısının yanına 2 savcı daha görevlendirdim. Bu 3 savcı talimat verirken, en az 2'sinin imzasıyla karar verilmesi talimatını verdim. Bununla birlikte soruşturmaya o hakimin tek başına hükmetmesini engelledim." şeklinde konuştu.

"25 ARALIK SORUŞTURMASI BAŞSAVCI TARAFINDAN GİZLENMİŞ"

25 Aralık'taki operasyondan ise bir gün önce haberi olduğunu söyleyen Çolakkadı, "25 Aralık yargı darbe girişiminden 1 gün önce haberim oldu. İçeriğini tam bilmiyorum ancak büyük bir soruşturma var. Telefonlar dinlenmiş gibi özet bir bilgi aldım. Soruşturma savcısını çağırdım, başsavcı vekilinin haberi yok. Başsavcı gizlemiş. Başsavcıya güvenmediğim için vekile dosyaların olduğu dolabın anahtarını sen al dedim. O da almamış. Sabah saatlerinde soruşturma başladı." İfadelerine yer verdi.