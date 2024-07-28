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16 terörist etkisiz hale getirildi

16 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 13:09
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
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