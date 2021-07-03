15 Temmuz'u unutma unutturma...

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. FETÖ üyeleri o gece Türkiye’nin dört bir yanında, Başkan Erdoğan önderliğinde Türk milletinin direnişiyle karşılaşmış ve kanlı emellerine ulaşamamıştı. Gelin şimdi bu ihaneti unutmamak ve unutturmamak için 6 yıl öncesine gidelim. 15 Temmuz gecesi, FETÖ'nün darbe girişimini idare ettiği merkez Akıncı Üssü’ydü. Hainler karanlık planlarını Akıncı’da hayata geçirdi. Sırasıyla Özel Harekat Üssü'nü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, TÜRKSAT’ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Külliye’yi bombaladı. FETÖ'cü pilotların telsiz konuşmaları ihanetin boyutun gözler önüne serdi. İşte 15 Temmuz’da Akıncı Üssü'nde yaşananlar.