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"15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı"

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Giriş: 13.07.2021 23:14
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak kardeşini şehit eden sözde başçavuş ile mahkemedeki diyaloglarını anlattı. Ayabak, mahkeme salonunda annesinin ağladığı esnada, FETÖ'cü başçavuşun başı dik bir şekilde şehidin annesine bakarak kahkaha attığını ifade etti.
15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı
"15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı"
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