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06.12.2019
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zirvesinden A Haber'in özel görüntüleri
Asya ve Avrupa kıtalarını karayolu ile ilk defa birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul'un simge yerlerinden biri konumunda. 39 ay gibi kısa bir sürede yapılan İstanbul'un birinci gerdanlığının toplam uzunluğu 1560 metre, yüksekliği ise 165 metre. A Haber ekipleri bu sabah, Amerika dışındaki en uzun asma köprü olma özelliğini taşıyan birinci köprünün zirvesine çıktı ve canlı yayın gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...
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