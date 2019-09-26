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26.09.2019

'15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı | A Haber gerçekleri canlı yayında aktardı

İstanbul’da 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya provokatörleri tarafından “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu’ yalanı yayılmaya başlandı. Provokatörlerin yalanına ilk tepkiyi Başkan Erdoğan göstermişti. Erdoğan, “Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Sosyal medyada az önce bir kadın tweet atmış Tweetinde köprüleri kullanmayın. Köprü halatları koptu. Böyle densizlik yapanlarda var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamd olsun" dedi. A Haber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giderek canlı yayında gerçekleri gözler önüne serdi. Köprüde herhangi bir hasar olmadığı görüldü.

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