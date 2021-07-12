15 Temmuz şehidinin babası tüyleri diken diken etti! ‘’Eyvah, ülkem 100 yıl geriye gitti’’

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına kahraman 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazileri katıldı. 15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu, hain darbe girişiminin yapıldığı o gece şehit oğluyla aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ayanoğlu’nun ‘’O gece TRT’deki hain bildiriyi izleyinceye kadar bütün kanalları seyrettim, o bildiriyi dinleyince; eyvah! Ülkem 100 yıl geriye gitti dedim’’ sözleri tüyleri diken diken etti.

15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

İhsan Ayanoğlu şu ifadeleri kullandı.

Eğer gerçekçi olmak ve doğru konuşmak gerekirse o gece biz ne yaptığımızı bilmiyorduk. İlahi kudret, Rabbimiz bize o gece öyle bir şuur verdi. Ben çocuklarımı saat 21.30 – 22.00'a kadar mahalleye kadar getirttim. Fakat iki evladım da o gece eve girmediler.

''EYVAH! ÜLKEM 100 YIL GERİYE GİTTİ''

Saat 20.45'te olayı öğrendim, olayları TV'den takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ta ki TRT'deki o hain bildiriyi izleyinceye kadar bütün kanalları seyrettim, o bildiriyi dinleyince 'eyvah dedim ülkem 100 yıl geriye gitti' ne yapacağımı bilemez bir şekilde, kararsız olarak eşe dosta telefon ettim.

ŞEHİT OĞLUYLA ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

En son saat 23.45'te rahmetli oğlum telefon etti. Dedi ki 'baba ve hem benim hem de kardeşimin şarjı bitiyor, bize şarj aleti getirir misiniz?' ben de nerede olduklarını sordum. Bana Cumhurbaşkanımızın evinin önünde Kısıklı'da olduklarını söyledi. Ben de tamam oğlum geliyorum dedim. O gece bana emretti, hayatı boyunca böyle bir şey yapmayan çocuk, bana emretti. Eşimi aldım saat 12'ye çeyrek kala Cumhurbaşkanımızın evinin önüne çıktım. Orada şarj aletini verdim evladıma, annesine ve bana sarıldı. Demek ki veda ediyormuş. Gazi olan küçük oğlumu hiç görmedim orada.